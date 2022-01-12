لبنان

مولوي يوعز للقوى الأمنية اتخاذ تدابير يوم غد... ما السبب؟

Lebanon 24
12-01-2022 | 11:32
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أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير أمنية مواكبة لتظاهرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم غد الخميس ١٣-١-٢٠٢٢.
وشدد مولوي على القوى الأمنية منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة، وانطلاقًا من حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.
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