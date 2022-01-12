14 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. والإصابات تخطت الـ7000

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 7246 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 794744.

كما وسجل لبنان 14 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9325.