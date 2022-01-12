تعميم صورة المفقودة سلوى قاسم.. فهل من يعرف عنها شيئاً؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـةالبــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المواطنة:سلوى حسن السيد قاسم (من مواليد عام 1983)التي فقدت بتاريخ 4-1-2022 من محلة برج البراجنة.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.