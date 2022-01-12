لبنان

جريح في حادث سير على طريق قرنة شهوان

Lebanon 24
12-01-2022 | 12:21
A-
A+
Doc-P-906474-637776121856886660.png
Doc-P-906474-637776121856886660.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب شخص في حادث سير على طريق قرنة شهوان - بكفيا، نقله الصليب الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتسبب الحادث بزحمة سيرفي المنطقة وعملت شرطة البلدية على تسهيل حركة المرور.
مواضيع ذات صلة
فيديو لحادث سير خطير: انقلاب غريب لمركبة... ما النتيجة؟
lebanon 24
12/01/2022 22:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في فيينا: المحادثات النووية بشأن إيران تمضي قدما (العربية)
lebanon 24
12/01/2022 22:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث غريب من نوعه... اليكم ما حصل
lebanon 24
12/01/2022 22:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24
17 قتيلا في حادث مروري في جنوب أفريقيا.. احترقوا في الحافلة
lebanon 24
12/01/2022 22:15:33 Lebanon 24 Lebanon 24

بكفيا

حادث

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:39 | 2022-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:03 | 2022-01-12
14:20 | 2022-01-12
14:01 | 2022-01-12
14:00 | 2022-01-12
13:39 | 2022-01-12
13:08 | 2022-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website