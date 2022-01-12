جريح في حادث سير على طريق قرنة شهوان

أصيب شخص في حادث سير على طريق قرنة شهوان - بكفيا، نقله الصليب الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث بزحمة سيرفي المنطقة وعملت شرطة البلدية على تسهيل حركة المرور.