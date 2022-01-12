لبنان

احتراق خيمتين للنازحين السوريين في عكار

Lebanon 24
12-01-2022 | 13:04
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احترقت خيمتين للنازحين السوريين ببلدة قبة بشمرا بسهل عكار، وتمكن مركز ببنين العبدة من اخماد النيران وتبريد رقعة الحريق تخوفاً من تجددها. 
 
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عكار

قبة بشمرا

ببنين

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