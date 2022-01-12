لبنان

الاتحاد البترولي: ملتزمون بالإضراب العام لقطاع النقل البري غدًا

Lebanon 24
12-01-2022 | 13:39
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أعلن "الاتحاد البترولي اللبناني"، في بيان اليوم، تضامنه مع إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وقال: "إنطلاقا من مبدأ التضامن والوحدة النقابية وتحت راية الإتحاد العمالي العام من اجل تحسين ظروف السائقين والعمال وموظفي القطاع العام وما يعانيه مستخدمو الضمان الإجتماعي نعلن التضامن والإلترام بالإضراب العام والتحرك الذي دعا اليه قطاع النقل البري يوم غد الخميس متواجدين مع كافة القوى النقابية العاملة من اجمل تحقيق ما تصبو اليه".
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