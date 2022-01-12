كلودين عون تتابع قضية العاملة الأثيوبية المعتدى عليها.. إليكم التفاصيل

تابعت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قضية العاملة الأثيوبية "إستير" التي تمّ الاعتداء عليها في الشارع بطريقة وحشية ومسيئة لكرامة الانسان من قبل كفيلها.توجّهت السيدة عون الى مكتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الذي تعاملت معه العاملة حيث تقيم حالياً، واجتمعت بها على انفراد وتأكدت من أن وضعها الصحي على ما يرام على الرغم من إصابتها بفيروس كوفيد 19 حسب ما أفاده صاحب المكتب.وذكرت السيدة عون أنها تواصلت مع منظمة كفى التي تتابع هذه القضية والتي ستلتقي العاملة يوم الجمعة المقبل مصطحبةً مترجم بما أنها لا تجيد اللغة العربية للتأكد من تسديد رواتب العاملة كاملةً ومن أن قرارها بعدم التقدم ضدّ المعتدي لم يأتِ نتيجةً لضغط تعرّضت له.وذكرت السيدة عون أن الاجراءات الادارية المطلوبة لسفر العاملة قد اكتملت وان بطاقة السفر قد توفّرت وان بإمكانها مغادرة لبنان حالما تصبح نتيجة اختبار إصابتها بالكوفيد سلبية.