لبنان

إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية غدًا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-01-2022 | 15:03
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على إثر إعلان اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان عن تحركها  نهار الغد الواقع فيه ١٣-١-٢٠٢٢، وبسبب تعثر امكانية وصول موظفي مراكز المعاينة الميكانيكية إلى عملهم، وتعثر إمكانية وصول المواطنين إلى هذه المراكز، أعلنت هيئة إدارة السير والاليات والمركبات عن إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في كل الاراضي اللبنانية نهار الغد.
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