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لبنان
الانهيار مستمرّ
Lebanon 24
12-01-2022
|
17:00
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توقَّع قطب سياسي استمرار حالة الإنهيار بالتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، بصرف النظر عن إجرائها أم لا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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