لبنان

الانهيار مستمرّ

Lebanon 24
12-01-2022 | 17:00
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توقَّع قطب سياسي استمرار حالة الإنهيار بالتزايد كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية، بصرف النظر عن إجرائها أم لا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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