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لبنان
عون انصرف الى جوجلة الآراء والأفكار
Lebanon 24
12-01-2022
|
18:19
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أشارت معلومات صحيفة "اللواء" الى ان "الرئيس ميشال عون انصرف الى جوجلة الآراء والأفكار التي عرضها المدعوون، ومنهم من اقترح بنوداً جديدة على طاولة الحوار، كالعودة الى جلسات مجلس الوزراء، والبحث بالوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي والخدماتي، وارتفاع سعر الدولار، وإصلاح القضاء وغيرها من امور ملحة وطارئة. وهو سيعلن موقفه اليوم على الارجح من الدعوة الى الحوار او تأجيله الى وقت آخر يضمن مشاركة شريحة اوسع من المدعوين".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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