لبنان

"يوم الغضب" مستمر.. كيف هي حال الطرقات الآن؟ (صور)

Lebanon 24
12-01-2022 | 22:22
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تتواصل التحركات الاحتجاجية عبر اغلاق عدد من الطرقات، تلبية لدعوة اتحادات النقل البري، لـ"يوم غضب".
وأفاد مصدر أمني لـ"لبنان 24" ان الطرقات المقطوعة حالياً، هي التالية: 

بيروت:
- تقاطع جامع الأمين بكافة الاتجاهات
- محلة فردان قرب دار الطائفة الدرزية – عائشة بكار
- شارع عبد العزيز – الحمرا
- تقاطع بشارة الخوري

جبل لبنان:
- مستديرة الدورة 
- دوار المكلس 
- اوتوستراد الدورة 
- مستديرة بحمدون
- الشويفات – مفرق الضمان
- اوتوستراد خلدة 
- تحت جسر خلدة
- الشويفات أمام بنك لبنان والمهجر
- اوتوستراد الناعمة 
- دوار عاليه 
- طريق المطار القديم – جسر الكوكودي
- دوار الجندولين
- دوار الكفاءات 
- الاوزاعي- قرب شركة الغاز
- مدخل مخيم البرج
- دوار السفارة الكويتية
- جسر يسوع الملك
- الذوق- مفرق الكاسليك
- الذوق المسلك الغربي
- تقاطع مار مخايل

الشمال:
- طلعة الهيكلية – البحصاص
- اوتوستراد شكا المسلكين الشرقي والغربي 
- دوار عزمي
- الطريق البحرية – شكا
- ساحة النور- الروكسي
- البالما
- اوتوستراد البداوي
- مفرق كفرحبو – الضنية
- اوتوستراد دير عمار
- مستديرة  العبدة

البقاع:
- ترشيش – مفرق التويتي 
- اوتوستراد الفرزل – الحمرا بلازا
- ضهر البيدر
- دوار الجبلي
الجنوب:
- مداخل صور دوار البحصاص
- جل البحر
- دوار النجمة
- اوتوستراد الزهراني
 

  كما أفادت "الوكالة الوطنية" عن قطع الطريق عند جسر الرينغ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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