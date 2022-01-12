"يوم الغضب" مستمر.. كيف هي حال الطرقات الآن؟ (صور)

تتواصل التحركات الاحتجاجية عبر اغلاق عدد من الطرقات، تلبية لدعوة اتحادات النقل البري، لـ"يوم غضب".

لبنان 24" ان الطرقات المقطوعة حالياً، هي التالية:



وأفاد مصدر أمني لـ"" ان الطرقات المقطوعة حالياً، هي التالية: