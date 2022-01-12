"يوم الغضب" مستمر.. كيف هي حال الطرقات الآن؟ (صور)

تتواصل التحركات الاحتجاجية عبر اغلاق عدد من الطرقات، تلبية لدعوة اتحادات النقل البري، لـ"يوم غضب".
وأفاد مصدر أمني لـ"لبنان 24
" ان الطرقات المقطوعة حالياً، هي التالية:
بيروت:
- تقاطع جامع الأمين بكافة الاتجاهات
- محلة فردان قرب دار الطائفة الدرزية – عائشة بكار
- شارع عبد العزيز – الحمرا
- تقاطع بشارة الخوري
-جسر الرينغ
جبل لبنان:
- مستديرة الدورة
- دوار المكلس
- اوتوستراد الدورة
- مستديرة بحمدون
- الشويفات – مفرق الضمان
- اوتوستراد خلدة
- تحت جسر خلدة
- الشويفات أمام بنك لبنان والمهجر
- اوتوستراد الناعمة
- دوار عاليه
- طريق المطار القديم – جسر الكوكودي
- دوار الجندولين
- دوار الكفاءات
- الاوزاعي- قرب شركة الغاز
- مدخل مخيم البرج
- دوار السفارة الكويتية
- جسر يسوع الملك
- الذوق- مفرق الكاسليك
- الذوق المسلك الغربي
- تقاطع مار مخايل
الشمال:
- طلعة الهيكلية – البحصاص
- اوتوستراد شكا المسلكين الشرقي والغربي
- دوار عزمي
- الطريق البحرية – شكا
- ساحة النور- الروكسي
- البالما
- اوتوستراد البداوي
- مفرق كفرحبو – الضنية
- اوتوستراد دير عمار
- مستديرة العبدة
البقاع:
- ترشيش – مفرق التويتي
- اوتوستراد الفرزل – الحمرا بلازا
- ضهر البيدر
- دوار الجبلي
الجنوب:
- مداخل صور دوار البحصاص
- جل البحر
- دوار النجمة
- اوتوستراد الزهراني
ولاحقاً، أعيد فتح الاوتوستراد البحري في مدينة صيدا، والمسلك الشرقي لأوتوستراد الدورة، في حين لا يزال المسلك الغربي مقفلا أمام السيارات.