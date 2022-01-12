هذه هي خارطة الطرق المقطوعة في" خميس الغضب"

تنطلق اليوم سلسلة تحركات احتجاجية عبر اغلاق كل الطرقات في كل لبنان من الجنوب الى الشمال الى البقاع وصولا الى جبل لبنان وبيروت من الخامسة صباحا حتى الخامسة بعد الظهر.واعلنت اتحادات النقل البري خارطة قطع الطرق كالاتي:بيروت الكبرى:- مستديرة الدورة: فوق الجسر - تحت الجسر (جميع الإتجاهات)- الطريق البحرية- تقاطع كاليري سمعان- تقاطع كنيسة مار مخايل- تقاطع المشرفية- مستديرة الكفاءات- مثلث خلدة- مفرق بشامون - عرمون- مفرق الريجي - الحدث- تقاطع الحدث - الكفاءات- طريق المطار القديمة - مثلث الكوكودي- المدينة الرياضية- جسر البربير- نفق البربير- تقاطع بشارة الخوري- نفق بشارة الخوري- طريق المزرعة - تقاطع محمصة الرفاعي والكولا- مثلث الأونيسكو- مستديرة المكلّس- انطلياس - الفوار- مثلث نهر الموت- مثلث الأوزاعي - الجناح - مستديرة رياض الصلحجبل لبنان:- مستديرة عاليه- مثلث بحمدون- مستديرة بعقلين- جونية - جسر السولديني- جسر الدامور - بيت الدين- أوتوستراد ضبيّة - الذوق/ مفرق يسوع الملكالجنوب والنبطية:- مدخل صيدا الشمالي- جسر الأولي - فوق الجسر وعلى الخطينالبقاع:- ضهر البيدر- مفرق فالوغا- طريق ترشيش- مفرق التويتي- مثلث الحمرا - بلازا- مثلّث راشيا - ضهر الأحمربعلبك / الهرمل:- مدخل بعلبك الجنوبي - دورس- مدخل الهرمل الجنوبي - جسر العاصيالشمال/ عكار:- مدخل طرابلس الجنوبي - البالما (الخطّين)- طريق الضنية - كفر حبو- نفق شكا - الخطين- الطريق البحرية - الهري- مستديرة العبدة- جسر البترون- ساحة أميون- طرابلس / التل - ساحة عبد الناصر- دير عمار - المنية - الطريق الدولية