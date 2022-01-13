لبنان

الموازنة ستكون جاهزة في غضون عشرة أيام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2022 | 01:00
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يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لدراسة مشروع قانون الموازنة حال إنجازها من قبل وزارة المال وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، في حين تنكب وزارة المال على وضع اللمسات الاخيرة عليها، اكد الرئيس ميقاتي "انها ستكون جاهزة في غضون عشرة أيام".

ويقول "إن قانون الموازنة بات جاهزاً، وتبقى الأيام العشرة بانتظار انتهاء كل ملاحق الموازنة وأرقامها، وكيف سيتم احتساب سعر صرف الدولار، في ظل تعميم مصرف لبنان، لاعتماد سعر منصة صيرفة في مختلف القطاعات، وهذا أمر سيحسم من خلال الموازنة العامة".

ويؤكد ميقاتي "انه لا يمكن لأحد أن يتحمل تعطيل إقرار الموازنة، وسيتم البحث عن مخارج و الأمر يحلّ في حينه، وننسق  بالأمر مع الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي".

 

المصدر: لبنان 24

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خاص

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