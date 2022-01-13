لبنان

عودة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود تتأخر وهكذا ستبدأ المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2022 | 01:15
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تفيد المعلومات ان المحادثات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ستبدأ رسميا عبر تقنية "زوم" في الايام المقبلة لتعذر مجيئ الوفد المفاوض من الولايات المتحدة الاميركية راهنا بسبب الاجراءات الاميركية المتصلة بالحد من تفشي وباء كورونا.

كما تفيد المعلومات "ان الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لن يحضر على عجل إلى بيروت للتوسط بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية لان هذه العودة  تتوقف على إعادة واشنطن النظر في قرارها بمنع انتقال العاملين في فريقها الدبلوماسي إلى الخارج بسبب تفشي وباء كورونا.

الى ذلك شكل لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والسفيرة الأميركية دوروثي شيا  امس الاول محور  متابعة سياسية واعلامية .وتفيد مصادر مطلعة على موقف  عين التينة إلى "ان ملف  ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اخد حيزا مهما من اللقاء ومهمة الموفد الأميركي اموس هوكشتاين الذي ارجأ زيارته التي كانت مقررة الاثنين المقبل جراء الإجراءات المتخدة في مطارات الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا".

وكان عقد نهاية الاسبوع الفائت اجتماع  شارك فيه امنيون وعسكريون ناقش  توقيت زيارة هوكشتاين  وحقيقة ما يحمله لبنان على ضوء عاملين بارزين الأول  ما جرى خلال زيارته تل أبيب والعامل الثاني إعادة التقييم الأميركي وجوجلة كل الوقائع  ما بين زيارة هوكشتاين الى لبنان وزيارته اسرائيل في محاولة تظهير معطى جديد يمكن البناء عليه في إطار  البحث.

 

المصدر: لبنان 24

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