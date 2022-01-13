طليس: اليوم بداية الغضب

أكد رئيس إتحاد النقل البري بسام طليس لصوت لبنان أن "اليوم بداية الغضب وبعده سنقرر الخطوات اللاحقة".

وأوضح أن "التحرّك موجه ضد الحكومة التي لم تفِ بوعودها بدعم قطاع النقل البري وقمع المخالفات، ولهذا السبب قررنا التصعيد والتحرك، ولا علاقة لنا بالسياسة وبأسباب عدم إجتماع الحكومة".