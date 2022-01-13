لبنان

هل يتسبب تمثيل حزب البعث انتخابيا باشكالات بقاعية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2022 | 01:45
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قالت مصادر مطلعة ان دائرة بعلبك الهرمل قد تشهد صراعا انتخابيا من نوع اخر في ظل استعادة حزب البعث لنشاطه الشعبي والتنظيمي، ما يعني انه قد يكون طامحا للحصول على مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة وفي هذه الدائرة البقاعية تحديدا.

وقالت المصادر "إن اي رغبة بالترشح من قبل حزب البعث ستعكس رغبة سورية بأن تكون "حصتها الرمزية" في دائرة بعلبك -الهرمل ممثلة بحزب البعث لا بسواه، ما قد يطرح تساؤلات بشأن مقعد النائب جميل السيد الذي لا يزال ثابتا حتى اللحظة.

وتقول المصادر ان بعض المؤشرات يوحي بأن دمشق ترغب بأن يكون  النائب السيد على لائحة حزب الله ، اضافة الى مرشح آخر يكون بعثيا حزبيا بالمعنى التنظيمي، وهذا ما  قد يتسبب باشكالات سياسية وانتخابية عدة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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