محافظة لبنانية معزولة عن البلاد!

شهدت محافظة عكار، مساء امس وفجر اليوم، انقطاعا تاما للاتصالات الخليوية للشبكتين "الفا وتاتش" لعدة ساعات، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء والاشتراكات الكهربائية والمولدات الخاصة عن محطات الارسال والتغذية، وفق مندوبة "لبنان 24".