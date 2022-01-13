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لبنان
محافظة لبنانية معزولة عن البلاد!
Lebanon 24
13-01-2022
|
01:39
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شهدت محافظة عكار، مساء امس وفجر اليوم، انقطاعا تاما للاتصالات الخليوية للشبكتين "الفا وتاتش" لعدة ساعات، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء والاشتراكات الكهربائية والمولدات الخاصة عن محطات الارسال والتغذية، وفق مندوبة "لبنان 24".
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