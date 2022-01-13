لبنان

محافظة لبنانية معزولة عن البلاد!

Lebanon 24
13-01-2022 | 01:39
A-
A+
Doc-P-906643-637776601065717066.jpg
Doc-P-906643-637776601065717066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت محافظة عكار، مساء امس وفجر اليوم، انقطاعا تاما للاتصالات الخليوية للشبكتين "الفا وتاتش" لعدة ساعات، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء والاشتراكات الكهربائية والمولدات الخاصة عن محطات الارسال والتغذية، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
 
مواضيع ذات صلة
احتراق خيمتين للنازحين السوريين في عكار
lebanon 24
13/01/2022 11:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع دوار العبدة وتل حياة في سهل عكار
lebanon 24
13/01/2022 11:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زحمة مرشحين في عكار
lebanon 24
13/01/2022 11:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وادي خالد تعاني من رداءة الاتصالات.. والأهالي يرفعون الصوت
lebanon 24
13/01/2022 11:02:15 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

الاتصالات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:27 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:22 | 2022-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:44 | 2022-01-13
22:22 | 2022-01-12
04:01 | 2022-01-13
04:00 | 2022-01-13
03:59 | 2022-01-13
03:54 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website