لبنان

كارثة بيئية تهدد طرابلس!

Lebanon 24
13-01-2022 | 01:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن كارثة بيئية تهدد مدينة طرابلس بسبب اضراب عمال شركة "لافاجيت" لعدم الحصول على رواتبهم، ما سيؤدي حتماً الى تراكم النفايات في الشوارع.
وكان عمّال وموظّفي شركة "لافاجيت" قد اعلنوا توقفهم عن العمل واعلنوا اضرابا مفتوحا تحذيريا، لعدم دفع رواتبنا  كلّ أوّل شهر.
وتجمع العمال امام مقر الشركة، وشرحوا المعاناة التي يتكبدونها في ظل الوضع المعيشي الصعب، وأشاروا إلى "أنّنا نتفهّم بأنّ الشركة لم تقبض مستحقّاتها منذ أكثر من تسعة أشهر، وما زال تجديد عقدها غامضًا من دون أيّ قرار من الدّوائر المختصّة، ومع ذلك ليس لدى العمّال والموظّفين أيّ قدرة على تحمّل التّأخير بدفع رواتبهم كلّ أوّل شهر، وخصوصًا في ظلّ هذه الظّروف الّتي تصيب البلاد"، لافتين إلى "أنّنا نعتذر من أهلنا في مدن اتحاد بلديات الفيحاء، على عدم رفع النفايات منها".
 
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