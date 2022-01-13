تحركات عند الحدود.. ماذا يجري؟

تجاوزت قوة اسرائيلية مؤلفة من 10 جنود وكلب ودبابتي "ميركافا" السياج التقني وبوابة الجدار في "خلة المحافر" جنوب بلدة العديسة وقامت بتفتيش اراضٍ لبنانية محتلة قبل أن تغادر بعد ساعة، بحسب ما أفادت اذاعة "النور".