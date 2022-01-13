لبنان

رجل دين يشارك في إحتجاجات البالما! (صور)

Lebanon 24
13-01-2022 | 02:08
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أفادت مندوب "لبنان 24" عن مشاركة المطران انطوان شبير في الإعتصام على جسر البالما.
 
 
 
 
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