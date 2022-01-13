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لبنان
الأبيض يغرّد عن صعوبات للمسافرين إلى لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
13-01-2022
|
02:16
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أشار وزير الصحة فراس الأبيض في سلسلة تغريدات الى "ثلاث قضايا تسبب صعوبات للمسافرين إلى لبنان"، أولها أن "من أجل الحد من عدد القادمين المصابين بالعدوى، يطلب إجراء PCR خلال فترة لا تتعدى ٤٨ ساعة من المغادرة. نظرًا للطلب المتزايد على فحوصات PCR عالميًا، قد لا يمكن تحقيق ذلك بسهولة. الحل: بالنسبة للركاب الذين حصلوا على اللقاح، سيتم قبول اختبار Rapid Ag اجري خلال ٢٤ ساعة من المغادرة".
ولفت أبيض الى أن "بعض بطاقات الائتمان الصادرة في لبنان لا تعمل على منصة MOPHPASS. كانت سلطات الطيران المدني قد اقترحت حلاً، EMD، يسمح بالدفع في المطار او عند الحجز. في اللحظة الأخيرة، رفضت وكالات السفر وشركات الطيران تنفيذ هذا الحل. سيتم تقديم حل اليوم يسمح باستعمال بطاقات ائتمان محلية".
وختم: "بلغ عن نتائج PCR التي يخضع لها الواصلون متأخرة، أحيانًا أكثر من ٤٨ ساعة.هذا لأن عملية ادخال المعلومات تتم يدويًا. سمح الانتقال الى استخدام منصة MOPHPASS ان تتحول العملية رقمية بالكامل. قريبا جدًا، سيتم ارسال النتائج في غضون ٢٤ ساعة على المنصة، حيث يصل اليها المسافر بسهولة".
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