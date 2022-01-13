"يوم الغضب" نجح.. الأسمر يعلن الخطوات المقبلة

كشف رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن اجراء جلسة تقييمية لما ستؤول إليه الأمور في نهاية هذا اليوم لنحدّد على خطوات المرحلة المقبلة".ورأى الأسمر، من منطقة الدورة التي أقفلت إستجابة لإضراب قطاع النقل البري والإتحاد العمالي العام وعدد من القطاعات، "يوم الغضب نجح منذ امس بعد اعلان التضامن الواسع معه والالتزام التام على ارض الواقع".وشدد الأسمر على اننا "في واقع أليم وعلى جميع الناس أن تشاركنا هذه التحركات ونحن في بلدٍ ديمقراطي "، متابعا:"نحن في الشارع اليوم لنصرخ ضد الجوع".وتوجّه إلى المواطنين قائلا: "هذه دعوة للناس للنزول إلى الشارع ضدّ الغرف السوداء التي ترفع الدولار، أمامنا فرصة كبيرة للتغيير في الإنتخابات التي أصبحت قريبة".