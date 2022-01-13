لبنان

"يوم الغضب" نجح.. الأسمر يعلن الخطوات المقبلة

Lebanon 24
13-01-2022 | 02:25
A-
A+
Doc-P-906668-637776632123676090.jpg
Doc-P-906668-637776632123676090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن اجراء جلسة تقييمية لما ستؤول إليه الأمور في نهاية هذا اليوم لنحدّد على خطوات المرحلة المقبلة".

ورأى الأسمر، من منطقة الدورة التي أقفلت إستجابة لإضراب قطاع النقل البري والإتحاد العمالي العام وعدد من القطاعات، "يوم الغضب نجح منذ امس بعد اعلان التضامن الواسع معه والالتزام التام على ارض الواقع".

وشدد الأسمر على اننا "في واقع أليم وعلى جميع الناس أن تشاركنا هذه التحركات ونحن في بلدٍ ديمقراطي "، متابعا:"نحن في الشارع اليوم لنصرخ ضد الجوع".

وتوجّه إلى المواطنين قائلا: "هذه دعوة للناس للنزول إلى الشارع ضدّ الغرف السوداء التي ترفع الدولار، أمامنا فرصة كبيرة للتغيير في الإنتخابات التي أصبحت قريبة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2022-01-13
03:44 | 2022-01-13
22:22 | 2022-01-12
06:00 | 2022-01-13
05:35 | 2022-01-13
05:30 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website