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لبنان
الاعلامية سمر الحاج في ذمة الله
Lebanon 24
13-01-2022
|
02:45
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غيب الموت صباح اليوم الاعلامية سمر الحاج بعد صراع مرير مع المرض منذ سنوات.
وهي زوجة اللواء علي الحاج.
وسيصلى على جثمانها اليوم الاربعاء، في مسجد الرحمة في برجا،على ان توارى الثرى في مدافن البلدة.
اسرة " لبنان ٢٤" تتقدم من زوج الراحلة اللواء علي الحاج ومن اسرة الفقيدة باحر التعازي.
لبنان
تعازي ووفيات
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