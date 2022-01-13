لبنان

مطلوبان خطيران بجرائم تجارة أسلحة حربية بقبضة المعلومات.. هكذا تم توقيفهما

Lebanon 24
13-01-2022 | 03:19
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات ضمن محافظة الشمال، تمكّنت من تحديد مكان وجود مطلوبَين خطرَين، مسلّحَين بصورة دائمة، وهما:

 

- س. ح. (من مواليد عام 1986، مصري الجنسية)

 

- ز. م. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني الجنسية)

 

يوجد بحق الأوّل /7/ خلاصات أحكام ومذكّرات توقيف بجرائم سرقة دراجات آلية، فيما يوجد بحق الثاني بلاغَي بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار وتجارة أسلحة.

 

بتاريخ 3-1-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيف الأول في محلّة التّل – طرابلس. كذلك أوقفت الثاني في بلدة بزال، على متن دراجة آلية، وهو تحت تأثير إدمانه على المخدرات.

 

بتفتيش الأخير، عُثر بحوزته على مسدس حربي وممشطَين و/15/ طلقة صالحة للاستعمال.

 

بالتحقيق معهما، اعترف (س. ح.) بسرقة عدّة دراجات آلية من محلّتي "دوار أبو علي"، والزاهرية في طرابلس. واعترف (ز. م.) أنّه ينشط بتجارة الأسلحة (مسدسات وبنادق كلاشنكوف) بين بلدات في عكّار والهرمل.

 

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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