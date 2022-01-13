لبنان

اقفال مكاتب OMT في منطقة الحمرا من قبل محتجين

Lebanon 24
13-01-2022 | 03:13
A-
A+
Doc-P-906683-637776668347190792.jpg
Doc-P-906683-637776668347190792.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان محتجين في منطقة الحمرا عمدوا الى اقفال مكاتب ال omt .
مواضيع ذات صلة
محتجون في منطقة الحمرا عمدوا الى اقفال مكاتب ال omt (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
13/01/2022 13:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير محلة ضهر البيدر بالاتجاهين، وعلى اوتوستراد زحلة الفرزل محلة الحمرا بلازا (التحكم المروري)
lebanon 24
13/01/2022 13:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الطريق المؤدية إلى الحمرا بمستوعبات النفايات
lebanon 24
13/01/2022 13:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير امام مصرف لبنان الحمرا بيروت (التحكم المروري)
lebanon 24
13/01/2022 13:28:38 Lebanon 24 Lebanon 24

omt

الحمرا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2022-01-13
03:44 | 2022-01-13
22:22 | 2022-01-12
06:00 | 2022-01-13
05:35 | 2022-01-13
05:30 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website