امطار وعواصف رعدية...اليكم طقس الايام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتلامس ال 1200 متر ليلا، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق بخاصة خلال فترة قبل الظهر. وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس متقلب و ماطر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة أحيانا حتى مساء الاحد .( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية)- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1700متر وما فوق وتلامس ليلا ال 1500 متر.الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتلامس ال 1200 متر ليلا، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق بخاصة خلال فترة قبل الظهر.السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مع انفراجات خلال النهار وتكون اكثر غزارة جنوب البلاد.- الحرارة على الساحل من 12 الى 16 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 4 الى 13 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 20و 50 كلم/س.- الانقشاع: جيد الى متوسط.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 80 %- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي:761 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,43- ساعة غروب الشمس: 16,51