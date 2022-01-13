لبنان

امطار وعواصف رعدية...اليكم طقس الايام المقبلة!

Lebanon 24
13-01-2022 | 03:36
A-
A+
Doc-P-906686-637776672792103527.jpg
Doc-P-906686-637776672792103527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتلامس ال 1200 متر ليلا، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق بخاصة خلال فترة قبل الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة:  طقس متقلب و ماطر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز  جنوب اليونان يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة أحيانا حتى مساء الاحد .
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من المساء مترافقة بعواصف رعدية  وثلوج على ارتفاع 1700متر وما فوق وتلامس ليلا ال 1500 متر.

الجمعة:  غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مع دخول الكتلة الهوائية الباردة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق وتلامس ال 1200 متر ليلا، مع تساقط لحبات البرد في بعض المناطق بخاصة خلال فترة قبل الظهر.

السبت:  غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مع انفراجات خلال النهار وتكون اكثر غزارة جنوب البلاد.

- الحرارة على الساحل من 12 الى 16 درجة، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة، في الداخل من 4 الى 13 درجة.
- الرياح السطحية:   جنوبية الى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 20و 50 كلم/س.
- الانقشاع: جيد الى متوسط.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50و 80 %
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي:761 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,51
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2022-01-13
03:44 | 2022-01-13
22:22 | 2022-01-12
06:00 | 2022-01-13
05:35 | 2022-01-13
05:30 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website