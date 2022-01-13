بكلمات مؤثرة... هكذا نعى علي الحاج زوجته

نعى اللواء علي الحاج، زوجته الاعلامية سمر الحاج، عبر صفحته على "فايسبوك"، بكلمات مؤثرة، قائلاً: "الحاج سمر، ام صلاح البطولة، رحلت واقفة".





وسيصلى على جثمانها اليوم الاربعاء، في مسجد الرحمة في برجا، على ان توارى الثرى في مدافن البلدة. وصباح اليوم، غيب الموت الاعلامية سمر الحاج بعد صراع مرير مع المرض منذ سنوات.وسيصلى على جثمانها اليوم الاربعاء، في مسجد الرحمة في برجا، على ان توارى الثرى في مدافن البلدة.