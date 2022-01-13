لبنان

بكلمات مؤثرة... هكذا نعى علي الحاج زوجته

Lebanon 24
13-01-2022 | 03:47
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نعى اللواء علي الحاج، زوجته الاعلامية سمر الحاج، عبر صفحته على "فايسبوك"، بكلمات مؤثرة، قائلاً: "الحاج سمر، ام صلاح البطولة، رحلت واقفة".
 
وصباح اليوم، غيب الموت الاعلامية سمر الحاج بعد صراع مرير مع المرض منذ سنوات.
 
وسيصلى على جثمانها اليوم الاربعاء، في مسجد الرحمة في برجا، على ان توارى الثرى في مدافن البلدة.
 

لبنان

تعازي ووفيات

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