بالجرم المشهود... ضبط شخص اثناء قيامه بسرقة دراجة نارية في طرابلس

اقدم عدد من المواطنين على ضبط احد الاشخاص اثناء قيامه بسرقة دراجة نارية في شارع المنلا في طرابلس وتم تسليمه لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وفق مندوب "لبنان 24".