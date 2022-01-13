لبنان

بالجرم المشهود... ضبط شخص اثناء قيامه بسرقة دراجة نارية في طرابلس

Lebanon 24
13-01-2022 | 03:54
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اقدم عدد من المواطنين على ضبط احد الاشخاص اثناء قيامه بسرقة دراجة نارية في شارع المنلا في طرابلس وتم تسليمه لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وفق مندوب "لبنان 24".
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