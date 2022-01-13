لبنان

عون التقى بو حبيب.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
13-01-2022 | 03:59
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الذي أطلعه على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين الأميركيين.
 
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عبدالله بو حبيب

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