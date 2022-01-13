عون التقى بو حبيب.. وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب الذي أطلعه على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين الأميركيين.