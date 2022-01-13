بالأترية والحجارة... معتصمون قطعوا اوتوستراد المحمرة نهائياً (صور)

عمد المحتجون عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة العكارية الى قطع الطريق الدولية الذي يربط عكار بباقي المناطق اللبنانية بالاتربة والحجارة التي استقدموها بواسطة احدى الشاحنات، واعلنوا ان هذا الطريق سيبقى مقطوعا بشكل نهائي.



