لبنان

بالأترية والحجارة... معتصمون قطعوا اوتوستراد المحمرة نهائياً (صور)

Lebanon 24
13-01-2022 | 04:01
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عمد المحتجون عند جسر نهر البارد في بلدة المحمرة العكارية الى قطع الطريق الدولية الذي يربط عكار بباقي المناطق اللبنانية بالاتربة والحجارة التي استقدموها بواسطة احدى الشاحنات، واعلنوا ان هذا الطريق سيبقى مقطوعا بشكل نهائي.
 
 
 
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