لبنان

إعادة فتح طريق ساحة النجمة في صيدا

Lebanon 24
13-01-2022 | 04:24
A-
A+
Doc-P-906704-637776700879750132.jpg
Doc-P-906704-637776700879750132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعاد السائقون العموميون فتح طريق ساحة النجمة في مدينة صيدا بعدما قطعوها بسياراتهم والعوائق الحديدية خلال تحركاتهم الاحتجاجية التي نفذوها في المدينة صباحا استجابة ل" يوم الغضب "، الذي دعا إليه رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس .
مواضيع ذات صلة
الجيش يعيد فتح طريق ساحة النجمة في مدينة صيدا بعدما اقفلها محتجون بحاويات النفايات والعوائق الحديدية
lebanon 24
13/01/2022 19:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تم فتح طريق النافعة في صيدا
lebanon 24
13/01/2022 19:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة.. "المُسعف حسين" يخسر حياته بحادث مروع في صيدا (صورة)
lebanon 24
13/01/2022 19:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعيد فتح طريق الهرمل - البقاع
lebanon 24
13/01/2022 19:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

فتح طريق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2022-01-13
11:59 | 2022-01-13
11:31 | 2022-01-13
11:27 | 2022-01-13
11:25 | 2022-01-13
11:19 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website