إعادة فتح طريق ساحة النجمة في صيدا

أعاد السائقون العموميون فتح طريق ساحة النجمة في مدينة صيدا بعدما قطعوها بسياراتهم والعوائق الحديدية خلال تحركاتهم الاحتجاجية التي نفذوها في المدينة صباحا استجابة ل" يوم الغضب "، الذي دعا إليه رئيس اتحادات قطاع النقل البري بسام طليس .