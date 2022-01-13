اليكم حال الطرقات في كسروان!

يشهد الأوتوستراد الساحلي على مسلكيه الممتد من نهر إبراهيم وصولا حتى نفق نهر الكلب حركة سير خفيفة جدا للسيارات، فيما لم تقفل محطات المحروقات في قضاء كسروان.



هذا واتخذت عناصر سرية جونية في قوى الأمن الداخلي إجراءات سير عند مدخل نفق نهر الكلب وقطعت المسلكين، وحولت السير بإتجاه الطريق البحرية نحو بيروت والطرق الفرعية بإتجاه كسروان.