لبنان

فضل الله: لا يمكن لسياسة العزل أن تنجح

Lebanon 24
13-01-2022 | 05:01
A-
A+
Doc-P-906717-637776725792924480.png
Doc-P-906717-637776725792924480.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل العلامة السيد علي فضل الله رئيس بلدية بعبدا الدكتور أنطوان الياس الحلو، وجرى التداول في "كيفية تعزيز لغة الحوار والانفتاح بين المكونات اللبنانية المتنوعة".
 
بعد الترحيب، أشاد فضل الله بمواقف الحلو "الوحدوية البعيدة من التعصب والانغلاق"، معتبرا أن "القيمة الحقيقية للبنان تتمثل في التنوع بين اطيافه"، ومشددا على "ضرورة تعزيز لغة الحوار والمحبة في وجه كل جدران الحقد والتقوقع والتعصب ومشاريع التقسيم والفدرلة".
 
وطالب القوى السياسية "بضرورة أن تخفف من لهجة خطاباتها الموترة وأسقفها المرتفعة وعدم استخدام المفردات المسيئة بحق هذا الطرف أو ذاك والتي تزيد التشنجات والعصبيات بين اللبنانيين"، داعيا إياها إلى "اعتماد لغة العقل واستخدام الخطاب الهادئ وإلى مقاربة واقعية وموضوعية للقضايا المختلف عليها، والاخذ في الاعتبار مصلحة الوطن وإنسانه الذي يعيش معاناة حادة ومأساوية على المستويين الاقتصادي والحياتي".
 
ودعا فضل الله إلى "احترام المتبادل بين هذه المكونات والعمل على إزالة الهواجس والمخاوف التي قد تطرحها هذه الطائفة او تلك"، مشيرا إلى أن "التجارب أثبتت أن لبنان لا يبنى إلا من خلال التوازن والتكاتف والتضامن بين أبنائه وأنه لا يمكن لسياسة العزل والتهميش أن تنجح او تحقق مبتغاها".
 
وختم بالقول: "لدينا القدرة على أن نقدم النموذج الرسالي في التعايش والتفاعل بين الأديان والمذاهب وعلى قدرتها على التلاقي"، داعيا "الجميع إلى عدم تشويه الصورة الجميلة والناصعة لهذا الوطن".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2022-01-13
11:59 | 2022-01-13
11:31 | 2022-01-13
11:27 | 2022-01-13
11:25 | 2022-01-13
11:19 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website