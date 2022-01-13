فضل الله: لا يمكن لسياسة العزل أن تنجح

استقبل العلامة السيد علي فضل الله رئيس بلدية بعبدا الدكتور أنطوان الياس الحلو، وجرى التداول في "كيفية تعزيز لغة الحوار والانفتاح بين المكونات اللبنانية المتنوعة".بعد الترحيب، أشاد فضل الله بمواقف الحلو "الوحدوية البعيدة من التعصب والانغلاق"، معتبرا أن "القيمة الحقيقية للبنان تتمثل في التنوع بين اطيافه"، ومشددا على "ضرورة تعزيز لغة الحوار والمحبة في وجه كل جدران الحقد والتقوقع والتعصب ومشاريع التقسيم والفدرلة".وطالب القوى السياسية "بضرورة أن تخفف من لهجة خطاباتها الموترة وأسقفها المرتفعة وعدم استخدام المفردات المسيئة بحق هذا الطرف أو ذاك والتي تزيد التشنجات والعصبيات بين اللبنانيين"، داعيا إياها إلى "اعتماد لغة العقل واستخدام الخطاب الهادئ وإلى مقاربة واقعية وموضوعية للقضايا المختلف عليها، والاخذ في الاعتبار مصلحة الوطن وإنسانه الذي يعيش معاناة حادة ومأساوية على المستويين الاقتصادي والحياتي".ودعا فضل الله إلى "احترام المتبادل بين هذه المكونات والعمل على إزالة الهواجس والمخاوف التي قد تطرحها هذه الطائفة او تلك"، مشيرا إلى أن "التجارب أثبتت أن لبنان لا يبنى إلا من خلال التوازن والتكاتف والتضامن بين أبنائه وأنه لا يمكن لسياسة العزل والتهميش أن تنجح او تحقق مبتغاها".وختم بالقول: "لدينا القدرة على أن نقدم النموذج الرسالي في التعايش والتفاعل بين الأديان والمذاهب وعلى قدرتها على التلاقي"، داعيا "الجميع إلى عدم تشويه الصورة الجميلة والناصعة لهذا الوطن".