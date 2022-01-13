لبنان

اجتماعٌ بين ميقاتي ووزير الداخلية للإطلاع على الوضع الأمني في البلاد

Lebanon 24
13-01-2022 | 05:19
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يجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في هذه الاثناء في السراي الحكومي، ويطلع منه على الوضع الامني في البلاد.
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