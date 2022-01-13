لبنان

بشأن الـ100 دولار القديمة.. هذا ما فعلته مصارف مع عملائها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-01-2022 | 05:46
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بالرغم من إعلان السفارة الأميركية في لبنان مؤخراً أنّ "كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية هي عملة قانونية أو صالحة قانوناً للمدفوعات، بغضّ النظر عن تاريخ إصدارها"، وذلك بعد رفض شركات تحويل الأموال وبعض المؤسّسات والصرّافين قبول ورقة المئة دولار من الطبعة القديمة، لوحظ أن حتى بعض المصارف لم تأخذ بإعلان السفارة.
واشتكى عدد من المواطنين أن بعض المصارف يرفض أخذ ورقة الـ100 دولار القديمة من عملائه بالرغم من المصارف نفسها تسلم عملاءها دولاراتٍ قديمة.
 
 
 

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