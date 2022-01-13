لبنان قد يدخل العتمة الشاملة.. أصحاب المولدات يحدّدون موعد إطفائها!

صدر عن تجمع أصحاب المولدات الخاصة بيانٌ تحذيري، جاء فيه:

"تخبّط يتبعه تخبط منذ أكثر من 7 أشهر وخصوصاً بين المطرقة والسندان، من ناحية الارتفاع الجنوني للدولار وناحية أخرى ارتفاع سعر صفيحة المازوت إلى أرقام غير مسبوقة.

بتنا اليوم غير قادرين على الاستمرار بتأدية الخدمة وذاهبون الى التوقف قسراً عن العمل وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدى أياماً قليلة، والسبب أننا لم نعد نملك المال لتعبئة المازوت. من هنا، يرى التجمع ضرورة وضع حد لكل ما يجري واتخاذ الاجراء المناسب الذي يقتضيه الوضع الراهن وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه. إننا ذاهبون إلى العتمة حتماً إذا لم توجد حلول سريعة خلال يوم او إثنين، على أبعد تقدير".