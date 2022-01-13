لبنان

لبنان قد يدخل العتمة الشاملة.. أصحاب المولدات يحدّدون موعد إطفائها!

Lebanon 24
13-01-2022 | 06:26
A-
A+
Doc-P-906738-637776773773357293.jpg
Doc-P-906738-637776773773357293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن تجمع أصحاب المولدات الخاصة بيانٌ تحذيري، جاء فيه:
"تخبّط يتبعه تخبط منذ أكثر من 7 أشهر وخصوصاً بين المطرقة والسندان، من ناحية الارتفاع الجنوني للدولار وناحية أخرى ارتفاع سعر صفيحة المازوت إلى أرقام غير مسبوقة. 
بتنا اليوم غير قادرين على الاستمرار بتأدية الخدمة وذاهبون الى التوقف قسراً عن العمل وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدى أياماً قليلة، والسبب أننا لم نعد نملك المال لتعبئة المازوت. من هنا، يرى التجمع ضرورة وضع حد لكل ما يجري واتخاذ الاجراء المناسب الذي يقتضيه الوضع الراهن وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه. إننا ذاهبون إلى العتمة حتماً إذا لم توجد حلول سريعة خلال يوم او إثنين، على أبعد تقدير".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2022-01-13
11:59 | 2022-01-13
11:31 | 2022-01-13
11:27 | 2022-01-13
11:25 | 2022-01-13
11:19 | 2022-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website