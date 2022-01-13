لبنان

"المعلومات" توقف شخصين في طرابلس.. ماذا كانا يفعلان؟

Lebanon 24
13-01-2022 | 06:30
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توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخصَين بترويج المخدّرات في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة المتورطَين، وهما: أ. ح. (من مواليد عام 1993، لبناني) - س. ش. (عمرها حوالى 17 سنة، سورية).

وبتاريخ 2022-1-5، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في محلّة جسر الملّولة، على متن سيارة نوع "بي أم" لون زيتي.
 
وضُبط داخل فرش السّيارة كميّة من المخدّرات، وهي عبارة عن:

- /9/ أكياس تحتوي على "ماريجوانا"، "سالفيا" وحشيشة الكيف.

- /3/ مظاريف بداخلها "كوكايين".

- /39/ حبة مخدّرة من نوعي "كبتاغون" و "ترامادول".

- مبلغ مالي.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بترويج المخدّرات وتعاطيها، وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
 
 
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