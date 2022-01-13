لبنان

موقف عون من الحوار سيصدر قريباً.. هذا ما أعلنته رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
13-01-2022 | 06:42
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أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم الخميس، أنّ "موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع نتائج المشاورات حول الحوار الوطني، سيصدر في بيان عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم".
 
 
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