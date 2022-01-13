موقف عون من الحوار سيصدر قريباً.. هذا ما أعلنته رئاسة الجمهورية

أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم الخميس، أنّ " موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من موضوع نتائج المشاورات حول الحوار الوطني، سيصدر في بيان عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم".