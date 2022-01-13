لبنان

كلامٌ مهم من وزير الخارجية.. هذا ما قاله عن إستجرار الطاقة إلى لبنان

Lebanon 24
13-01-2022 | 07:02
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قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ "الأميركيين أبلغو المصريين استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة إليه". 
وأضاف: "الوسيط الأميركي آموس هولشتاين سيحضرُ خلال أيامٍ لتحريك ملف ترسيم الحدود البحريّة". 
 
 
 

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