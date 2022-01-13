استعدوا لقساوة الموجات الجليدية بدءاً من هذا النهار ولثلاثة ايام.. روسيا تفتح بوّاباتها القطبية على لبنان!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انّ روسيا تفتح بوّاباتها القطبية نحو مدار السرطان، وهكذا سيتأثر لبنان في الايام المقبلة:

تصل قوة ضغط المنخفض الايسلاندي يوم الجمعة الى 966hpa فوق موسكو ما يسبب نزولات قطبية نحو غرب قارة اوروبا، وبسبب صحوة المنخفض الافريقي المداري المُسمّى "بالسوداني" سوف تسلك الرياح الشمالية الباردة طريقها نحو الجنوب، اي المملكة السعودية والسودان وليبيا فيصبح كل من لبنان وتركيا وقبرص وفلسطين والاردن وسوريا؛ تصبح هذه المناطق بمثابة ممرّ للرياح القطبية نحو البحر الاحمر وحوضِه الامر الذي سيسبب تدني حاد بدرجات الحرارة في هذه المناطق بين الاحد والاثنين تتراوح بين -8 و -10 تحت الصفر في البقاع والداخل السوري وشمال المملكة الاردنية.

من حيث الامطار

تمركز المنخفض الجوّي الذي ضرب الحوض الشرقي للبحر المتوسط منذ يومين، فوق تركيا فتساقطت امطار غزيرة تخطت ال 300 مم جنوب تركيا، وما بقي منه، سوف ينحرف نحو لبنان وسوريا وفلسطين بنسبة 45% تتوزع من بعد ظهر الخميس ولغاية بعد ظهر يوم الاحد.

من حيث الثلوج

يدخل المنخفض الجوّي المنحرف من تركيا ويؤثر على المنطقة بالامطار، تتساقط الثلوج فوق 1700 متر بين الخميس وقبل ظهر الجمعة وتبدأ التراكمات الثلجية على الجبال العالية، ويتدنى مستوى تساقط الثلوج بشكل تدريجي.

خسارة في الهطولات ستتسبب بضعف التراكمات وذلك بسبب تأخر دخول الموجة القطبية حتى مساء السبت بحيث يتدني تساقط الثلوج نحو 1100متر ليلامس 950 م فجر الاحد بخاصة في الشمال.

يستمر الطقس الممطر يوم الاحد ويتدنى تساقط الثلوج في البقاع الشمالي وعكار حتى 700-800متر، ويُتوقع ان تشهد هذه المناطق خلايا رطبة مساء الاحد تسبب بثلوج خفيفة وعابرة على ارتفاع 300 متر شمال لبنان.

تدخل الرياح الشمالية بشكل عمودي بعد ظهر الاحد وتساهم بانحراف الرطوبة نحو القدس وجنوب فلسطين وشمال الاردن، بحيث ستتساقط الثلوج هناك على ارتفاع 750متر

لن نكون امام تراكمات ملحوظة على الجبال المتوسطة بسبب عدم تزامن دخول المنخفض والبرودة القطبية معاً

تشتد قوة الرياح الباردة الآتية من موسكو والبحر الاسود وتزنرّ المنطقة بالجليد والحرارة ستلامس -7 و -8 و -10 المناطق الداخلية. يدخل المنخفض الجوّي المنحرف من تركيا ويؤثر على المنطقة بالامطار، تتساقط الثلوج فوق 1700 متر بين الخميس وقبل ظهر الجمعة وتبدأ التراكمات الثلجية على الجبال العالية، ويتدنى مستوى تساقط الثلوج بشكل تدريجي.خسارة في الهطولات ستتسبب بضعف التراكمات وذلك بسبب تأخر دخول الموجة القطبية حتى مساء السبت بحيث يتدني تساقط الثلوج نحو 1100متر ليلامس 950 م فجر الاحد بخاصة في الشمال.يستمر الطقس الممطر يوم الاحد ويتدنى تساقط الثلوج في البقاع الشمالي وعكار حتى 700-800متر، ويُتوقع ان تشهد هذه المناطق خلايا رطبة مساء الاحد تسبب بثلوج خفيفة وعابرة على ارتفاع 300 متر شمال لبنان.تدخل الرياح الشمالية بشكل عمودي بعد ظهر الاحد وتساهم بانحراف الرطوبة نحو القدس وجنوب فلسطين وشمال الاردن، بحيث ستتساقط الثلوج هناك على ارتفاع 750مترلن نكون امام تراكمات ملحوظة على الجبال المتوسطة بسبب عدم تزامن دخول المنخفض والبرودة القطبية معاًتشتد قوة الرياح الباردة الآتية من موسكو والبحر الاسود وتزنرّ المنطقة بالجليد والحرارة ستلامس -7 و -8 و -10 المناطق الداخلية.

طقس الايام المقبلة