لبنان

تعميم للطيران المدني حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-01-2022 | 07:58
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أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميما الى جميع شركات الطيران العاملة في المطار حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان.
 
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فادي الحسن

طيران

ركاب

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