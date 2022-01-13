إلى اللبنانيين.. استعدوا لهذا الأمر

كشف عضو نقابة المحطات جورج البراكس أن "العمل جارٍ من أجل إطلاق منصة إلكترونية يصدر بموجبها جدول يومي لأسعار المحروقات بفعل تقلبات سعر صرف الدولار". وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، قال البراكس: "على المواطن اللبناني أن يحضر نفسه ويستعد لسعر صفيحة بنزين يفوق الـ400 ألف".

"لبنان24" كشف في تقرير سابق له وكان، يوم الثلاثاء الماضي، إنّه "سيصدر كل يوم جدول جديد لأسعار المحروقات نظراً للتقلبات في سعر الدولار بالسوق الموازية".

ونقل التقرير عن مصادر في المديرية العامة للنفط قولها إنّ "وزارة الطاقة تعملُ مع شركة متخصصة على تحضيرِ منصة رقمية خاصة يصدر عليها جدول تسعير المحروقات يومياً، ويمكن لجميع الناس معاينتها على هواتفهم".

وتابعت: "المنصة هذه ستكون حاضرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وستظهر عليها باستمرار أسعار المحروقات بشكل متتابع على ألا تكون مرتبطة بحضور الموظفين إلى الوزارة الذين كانوا يضعون جدول التسعير يدوياً".

وختمت المصادر: "أرقام الجدول ستتغير تباعاً أوتوماتيكياً بناء لخاصية تقنية معينة وستكون واضحة المعالم مثل الجدول الذي يصدر عادة عن المديرية العامة للنفط".