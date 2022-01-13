هاشم: تحرك قطاعات النقل صرخة للتعبير عن وجع اللبنانيين

اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرك قطاعات النقل اليوم "مشروعا وطبيعيا في ظل الواقع المأسوي الذي وصلت اليه امور الناس وصرخة للتعبير عن وجع اللبنانيين وعدم قدرتهم على تأمين متطلبات العيش الكريم".وقال: "اللبنانيون يدركون حدود الازمة المالية والاقتصادية لكن من حقهم على دولتهم الحصول على الحد الادنى للمتطلبات الحياتية اليومية، وهذه مسؤولية الحكومة والقوى السياسية دون استثناء، لان في لحظة الازمات المستعصية والحادة يكون الإنقاذ مسؤولية وطنية ولا يستطيع اي فريق ادارة الظهر أكان مواليا ام معارضا لان الوطن لكل ابنائه ايا كانت انتماءاتهم".وختم: " لذلك إن معالجة اسباب تجميد عمل المؤسسات تقع على عاتق الجميع، ليساهم كل من موقعه في ايجاد الحلول والمخارج والتزام الاصول الدستورية والقانونية، ما يساعد على التفتيش عن الحلول للازمات المتراكمة بكل ابعادها".