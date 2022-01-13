بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى باسيل سمر الحاج

غرّد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كبيرةً كنت في مواجهة المعاناة، كما في إثبات البراءة… وستبقى ذكراك عبرةً لنضال كل أمٍّ وزوجة في سبيل الحق. رحمة الله عليك والعزاء لعائلتك… امّا نحن يا سمر، سنفتقد جرأتك وابتسامتك".