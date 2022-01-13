لبنان

بكلمات مؤثرة.. هكذا نعى باسيل سمر الحاج

Lebanon 24
13-01-2022 | 08:51
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غرّد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "كبيرةً كنت في مواجهة المعاناة، كما في إثبات البراءة… وستبقى ذكراك عبرةً لنضال كل أمٍّ وزوجة  في سبيل الحق. رحمة الله عليك والعزاء لعائلتك… امّا نحن يا سمر، سنفتقد جرأتك وابتسامتك".
 
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