لبنان

المعتمد البطريركي للروم الارثوذكس في ريو دي جانيرو زار المطران ابراهيم مهنئا بتوليته وبالاعياد

Lebanon 24
13-01-2022 | 09:10
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زار المعتمد البطريركي الإنطاكي لطائفة الروم الأرثوذكس في ريو دي جانيرو في البرازيل المطران تيودور الغندور، يرافقه والده الياس وخاله ايلي رميا، مطرانية سيدة النجاة في زحلة، مهنئا المطران ابراهيم ميخائيل ابراهيم بتوليته رئيسا لأساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك وبأعياد الميلاد المجيد والسنة الجديدة والظهور الإلهي، في حضور المطران عصام يوحنا درويش، وجرى عرض لاوضاع الجالية اللبنانية والزحلية في البرازيل.
 
وشدد المطران ابراهيم على "التعاون في تعزيز التواصل بين الزحليين المقيمين والزحليين الموجودين في بلاد الإنتشار وخصوصا في البرازيل، وتحفيزهم على زيارة لبنان".
 
وقدم المطران الغندور للمطران ابراهيم ايقونة للسيدة العذراء عربون احترام وتقدير، متمنيا له "التوفيق في رسالته الجديدة في لبنان في ظل اوضاع استثنائية، وان تستمر معك علاقة التعاون والمحبة التي كانت قائمة مع المطران درويش الذي خدم زحلة والكنيسة بروحية الكنيسة المسكونية الجامعة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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