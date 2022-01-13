مأساة.. "المُسعف حسين" يخسر حياته بحادث مروع في صيدا (صورة)

غيّب الموت المسعف حسين محمد قبيسي متأثراً بجراحه جراء حادث تعرضه لحادث سير في مدينة صيدا.

ونعت جمعية "اليازا" المسعف الراحل عبر "تويتر" قائلة: "بِمَزيدٍ مِن الأَسَى واللّوعَة، وَبِأَمرٍ مِنَ اللّٰه وَقَضائِه، تُنعِي إليكُم جمعية الرسالة للإسعاف الصحي فقيد الشباب الغالي المسعف حسين محمد قبيسي الذي وافته المنية إثر حادث سير مروع في صيدا".