مأساة.. "المُسعف حسين" يخسر حياته بحادث مروع في صيدا (صورة)

⬛ بِمَزيدٍ مِن الأَسَى واللّوعَة، وَبِأَمرٍ مِنَ اللّٰه وَقَضائِه، تُنعِي إليكُم جمعية الرسالة للإسعاف الصحي فقيد الشباب الغالي
🏴المسعف حسين محمد قبيسي🏴
الذي وافته المنية إثر حادث سير مروع في صيدا pic.twitter.com/hTAboQWkRH
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) January 13, 2022
⬛ بِمَزيدٍ مِن الأَسَى واللّوعَة، وَبِأَمرٍ مِنَ اللّٰه وَقَضائِه، تُنعِي إليكُم جمعية الرسالة للإسعاف الصحي فقيد الشباب الغالي
🏴المسعف حسين محمد قبيسي🏴
الذي وافته المنية إثر حادث سير مروع في صيدا pic.twitter.com/hTAboQWkRH