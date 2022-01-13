لبنان

وسط الأجواء العاصفة.. محافظ البقاع يستنفر المعنيين للبقاء على جهوزية تامّة

Lebanon 24
13-01-2022 | 10:22
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أجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اتصالاً بكل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي وكالةً العقيد ياسر الميس، المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس أحمد الحجار والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وقد أبلغهم بضرورة البقاء على جهوزية تامة في حال تساقط الثلوج وتشكل السيول بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

وتمنى أبو جودة على المواطنين "أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، حفاظا على سلامتهم".
 
 
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