نداءٌ عاجل من جنبلاط.. هذا ما دعا إليه

غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "افرجوا عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ودعوا الحكومة تجتمع بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة ودعوا القضاء يعمل من اجل ان تنبت عشبة الامل من وسط ركام الانفجار. اليونان مر بظرف اصعب لكن ادارة Tsipras اخرجته من الحضيض".