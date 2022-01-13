"قوى الأمن" توقف سارقين في بشرّي.. هذا ما عُثر عليه بحوزتهما

بتاريخ 6-1-2022، وعلى طريق عام بلدة قنات-بشرّي، أوقفت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي كلّاً من:أ. غ. (من مواليد عام 2003، سوري)ج. م. (من مواليد عام 2000، سوري)وبتفتيشهما، عثرت بحوزتهما على حقيبة بداخلها كميّة من الأسلاك الكهربائية، التي تبيّن أنها مسروقة من أحد المشاريع في بلدة قنات، و/80/ حبّة مخدّرة نوع "كبتاغون"، وسكين. كما وأن أوراقهم منتهية الصلاحية.تم تسليمهم مع المضبوطات إلى مخفر حدث الجبّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".