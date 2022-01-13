لبنان

"قوى الأمن" توقف سارقين في بشرّي.. هذا ما عُثر عليه بحوزتهما

Lebanon 24
13-01-2022 | 10:40
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 6-1-2022، وعلى طريق عام بلدة قنات-بشرّي، أوقفت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي كلّاً من:
 
أ. غ. (من مواليد عام 2003، سوري)

ج. م. (من مواليد عام 2000، سوري)

وبتفتيشهما، عثرت بحوزتهما على حقيبة بداخلها كميّة من الأسلاك الكهربائية، التي تبيّن أنها مسروقة من أحد المشاريع في بلدة قنات، و/80/ حبّة مخدّرة نوع "كبتاغون"، وسكين. كما وأن أوراقهم منتهية الصلاحية.

تم تسليمهم مع المضبوطات إلى مخفر حدث الجبّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
 
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